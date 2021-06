In Landau werde das Fahrrad immer sichtbarer, stellen die Grünen aus Anlass des Weltfahrradtages am Donnerstag fest. „Überall in der Stadt tauchen neue Fahrradbügel auf. Fahrradampeln werden installiert, und auf den Straßen gibt es neue Markierungen für Radfahrende. Mit diesen Maßnahmen greifen wir die Stimmung und den Wunsch der Bevölkerung nach mehr Radmobilität auf“, unterstreichen die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Lea Heidbreder und Lea Saßnowski. In einer in diesem Jahr veröffentlichten Studie des Umweltbundesamtes sprächen sich 84 Prozent der Deutschen für mehr Radwege und ein sicheres Radwegenetz aus.

Lastenräder im Verleih

Im rheinland-pfälzischen Vergleich gilt Landau nach Mitteilung der Grünen als Fahrradstadt. 23 Prozent der Alltagswege würden mit dem Fahrrad zurückgelegt. In Rheinland-Pfalz liege der Durchschnitt bei gerade mal acht Prozent. Die Grünen haben in Landau noch einiges vor. Mit Mitteln aus dem Bundesförderprogramms Klimaschutz durch Radverkehr plant die Klimakoalition in Landau für viele Straßen einen radgerechten Umbau, die Ausweisung von neuen Fahrradstraßen, die barrierefreie Unterführung am Goethepark und zwei Radbrücken. Zudem sollen zu und zwischen den Stadtdörfern sichere Radwege entstehen. Insbesondere mit Blick auf Familien plädieren Heidbreder und Saßnowski auch für ein Lastenradverleihsystem in Ergänzung zum Nextbike-Fahrradverleih.

Schnelle Routen bis 2026

Die Radpendelroute zwischen Landau und Neustadt ist ein weiteres Thema. Die Machbarkeitsstudie dafür soll dieses Jahr fertig gestellt werden. 2019 wurde sie vom Verband Rhein-Neckar in Auftrag gegeben. Im vergangenen Jahr wurden bereits drei mögliche Trassenführungen vorgestellt. Im Koalitionsvertrag der rheinland-pfälzischen Ampel-Koalition heißt es, dass die sieben geplanten Pendlerouten mit insgesamt 246 Kilometer bis 2026 im Bau oder fertig gestellt sein sollen, darunter fällt auch die Strecke Landau – Neustadt.