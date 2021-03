Der Südpfälzer Wellpappenhersteller Progroup verfolgt das Ziel, seine Unternehmensgröße von 2015 bis 2025 zu verdoppeln. Jetzt wird ein weiterer Meilenstein dafür gelegt: Das Familienunternehmen investiert 72 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte in Polen.

In Stryków baut die Progroup ihr zwölftes Wellpappformatwerk auf dem Gelände eines bereits bestehenden Werks. Produktivität und Nachhaltigkeit stehen laut dem Unternehmen beim Bau in Vordergrund. So werde Stryków mit einer Produktionskapazität von 825 Millionen Quadratmetern pro Jahr zu einem der größten Standorte für Wellpappenproduktion weltweit. Die Progroup setzt auf höchstmögliche Automatisierung, sodass das neue Werk von 50 Fachkräften und Azubis gestemmt werden kann. Diese erhalten beispielsweise Betriebsdaten digital oder über Kopfhörer übertragen. Zudem wird das 32 Meter hohe Lager mit mehr 14.000 Stellplätzen mit vier automatischen Regalbediengeräten befüllt. Die Progroup strebt eine CO 2 -neutrale Kreislaufwirtschaft an und setzt dafür in dem Werk eine Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung ein. Der neue Standort soll im vierten Quartal 2022 seine Arbeit aufnehmen.

Von 2015 bis 2025 will die Progroup acht Wellpappwerke, ein Ersatzbrennstoff-Kraftwerk und eine Papierfabrik bauen. In dieser Zeit sollen über 500 neue Arbeitsplätze geschaffen und rund 1,35 Milliarden Euro investiert werden. Das 1991 in Offenbach gegründete Familienunternehmen, das seinen Sitz mittlerweile in Landau hat, hat Produktionsstandorte in sechs europäischen Ländern. Mit 1293 Mitarbeitern hat das Unternehmen in 2019 einen Umsatz von rund 887 Millionen Euro erwirtschaftet.