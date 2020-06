Das Landauer Unternehmen Progroup hat 50.000 Euro für das städtische Hilfspaket „Miteinander in Landau“ gespendet. Das ist für soziale und kulturelle Einrichtungen, freie Träger, gemeinnützige Initiativen, Hilfsorganisationen und Härtefälle gedacht. Jeweils 7000 Euro gehen an das Technische Hilfswerk Landau, den DRK-Kreisverband Landau, die Ortsgruppe Landau der DLRG und die Freiwillige Feuerwehr, 22.000 Euro an die Zooschule. Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Heindl bezeichnete die Corona-Pandemie als beispiellose Herausforderung für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Sie lehre Demut, weil man im Umgang mit der Krise jeden Tag auf Sicht fahren sowie immer wieder schnell entscheiden und handeln müsse. Am Beispiel Landaus könne man sehen, wie besonnen und klug gehandelt und informiert worden sei. Die an den Infektionszahlen ablesbare gute Disziplin der Bürger beruhe auf der sehr guten Strategie und Kommunikation der Stadt und deren guter Zusammenarbeit mit dem Kreis. Das Unternehmen wolle mit der Spende einen Beitrag dazu leisten, das Miteinander in Landau zu stärken und gemeinnützige Organisationen zu stärken, die in der Krise gelitten hätten, sagte Heindl. Die Zooschule werde bedacht, weil sie eine herausragende Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche leiste und auch ihr die Einnahmen weggebrochen seien.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch erläuterte, dass der Hilfsfonds mit zunächst 250.000 Euro ausgestattet gewesen sei, zu denen 100.000 Euro an Spenden dazugekommen seien, davon die Hälfte allein von Progroup. 100.000 Euro stünden noch zur Verfügung für eine zweite Tranche des Hilfsprogramms, die möglicherweise im Herbst bei einer zweiten Infektionswelle benötigt werde.