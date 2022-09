Am Sonntagnachmittag ist es auf der B48 im Wellbachtal in der Nähe des Parkplatzes „Langenbächel“ zu zwei Motorradunfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-Jähriger gegen 16.30 Uhr zu schnell, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Er verletzte sich leicht, an seinem Motorrad entstand ein geringer Sachschaden. Rund zehn Minuten später hielt ein Biker, der in Richtung Annweiler unterwegs war, zum Abbiegen kurz an. Dabei fuhr ihm ein weiterer Motorradfahrer von hinten auf, der sich verletzte und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Kurz bevor die Unfälle passierten, zwischen 14 und 16.15 Uhr, kontrollierte die Polizei in Höhe des Parkplatzes „Langenbächel“ den Motorradverkehr. Laut Mitteilung wurden 41 Biker überprüft, es wurden neun Mängelberichte und eine Verwarnung ausgestellt. Neben verschiedenen Verstößen zur Mitführpflicht von Ausweisen wurde bei drei Motorrädern die Profiltiefe der Reifen beanstandet.