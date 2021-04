Bei gutem „Bikerwetter“ zog das Wellbachtal über Ostern viele Motorradfahrer an, weshalb die Polizei die Kontrolldichte rund um die Feiertage erhöhte. Bereits am 30. März wurde ein Motorrad mit unzureichender Profiltiefe und nicht zugelassener Beleuchtung festgestellt. Wie die Polizei weiter berichtet, erwischte sie einen Tag später einen Fahrer, an dessen Roller das Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Am Ostersonntag verlor ein 17-jähriger Kradfahrer aus der Südpfalz in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und kam erst auf einem Parkplatz zum Liegen. Laut Polizei war der junge Fahrer zu schnell unterwegs. Er verletzte sich am Fuß. Noch während der Unfallaufnahme überholte ein anderer Motorradfahrer dort ein vorausfahrendes Auto im Überholverbot, wie die Polizei berichtet, die weiter verstärkt im Wellbachtal kontrollieren will.