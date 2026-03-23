Nahezu an gleicher Stelle kam es am Sonntag auf der B48 Höhe Hofstätten zu zwei Verkehrsunfällen mit vier beteiligten Motorradfahrern. Gegen 13.50 Uhr wich ein 28-Jähriger aus Heidelberg laut Polizei einem tief fliegenden Greifvogel aus, verlor die Kontrolle und prallte in die Leitplanke. Sein Motorrad stieß in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem weiteren Motorradfahrer. Beide wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Drei Stunden später, gegen 16.50 Uhr, geriet ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Neustadt in einer Rechtskurve ins Schleudern und stürzte. Sein Kraftrad rutschte in den Gegenverkehr und brachte einen weiteren Motorradfahrer zu Fall. Auch hier kamen beide Beteiligten mit leichten Verletzungen davon. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei etwa 25.000 Euro. Die Beamten mahnen zu vorsichtiger Fahrweise auf der Strecke und kündigen verstärkte Kontrollen an.