Am Dienstag gegen 21 Uhr kam es zu einem Motorradunfall im Wellbachtal. Wie die Polizei mitteilt, stürzte ein 20-jähriger Biker auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz. Der Mann hatte in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeiten, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Der 20-Jährige wurde in eine Landauer Klinik eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die B48 über eine halbe Stunde gesperrt.