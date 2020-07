Die Fahrbahnsanierung der B 48 im Wellbachtal zwischen der Abfahrt nach Hofstätten und der Abzweigung nach Iggelbach ist so gut wie abgeschlossen. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten und der Markierung wurde die Vollsperrung bereits am vergangenen Freitag beendet. In dieser Woche sind noch Restarbeiten an den Schutzplanken zu erledigen, wofür die Straße halbseitig gesperrt ist. Ab Freitag kann der Verkehr wieder ohne Behinderungen fließen.