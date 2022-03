Eine junge Frau ist am Montag bei einem Motorradunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 28-Jährige gegen 17 Uhr auf der B48 von Rinnthal kommend in Richtung Johanniskreuz unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Motorrad vor. Vermutlich war sie zu schnell gefahren. Zunächst sei sie rechts auf den Grünstreifen geraten, dort ins Schleudern geraten und, immer noch fahrend, zu Boden gestürzt. Dabei verletzte sich die Frau laut Polizei schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Der Unfall konnte auch durch eine Motorradkontrolle der Polizei Annweiler, die zufällig kurz zuvor an der gleichen Stelle durchgeführt worden war, nicht verhindert werden. In der Zeit von 12.30 bis 14.30 hatten die Beamten dort gut 30 Motorradfahrer kontrolliert. Dabei wurden bei drei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt und weitere Verstöße wegen der Überschreitung von TÜV-Terminen geahndet.