Eine 22-Jährige ist am Sonntagmittag mit ihrem Motorrad gestürzt. Laut Polizei fuhr die junge Frau im Wellbachtal von Johanniskreuz kommend in Richtung Rinnthal. In einer scharfen Linkskurve streifte sie die rechte Leitplanke und fuhr anschließend über die Gegenfahrbahn in den dortigen Steilhang. Nach Angaben der Polizei zog sich die Fahrerin bei dem Sturz einen Bruch an der Hand sowie diverse Prellungen zu. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.