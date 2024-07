Alle Jahre wieder lädt die Klingende Bergweihnacht Stars der Schlager- und Volksmusikszene nach Landau ein. Wer dieses Jahr mit dabei ist.

Die Stars der Volksmusik- und Schlager-Szene entführen ihre Gäste alljährlich aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der Klingenden Bergweihnacht und versprechen ihnen ein stimmungsvolles Konzert mit Zeit zum Träumen und Abschalten. Dieses Mal ist die Veranstaltung am 13. Dezember um 19 Uhr in der Jugendstil-Festhalle in Landau. Das Publikum kann sich auf fünf Schlagerstars freuen.

Mit dabei ist unter anderem Patrick Lindner, der seit mittlerweile über 30 Jahren europaweit auftritt. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich seither immer wieder neu erfunden. Der gelernte Koch erhielt den bis heute einzigen Bambi in der Kategorie Volksmusik. Drei Platin-Schallplatten, sechs Goldene sowie fünf goldene Stimmgabeln bestätigten seine Beliebtheit beim Publikum.

Schlagerexport aus Italien

Rosanna Rocci, der Schlagerexport aus Italien, ist bekannt für ihre temperamentvollen Auftritte und ihre charismatische Bühnenpräsenz. Mit Hits wie „Arrivederci Hans“ und „Ich geh für dich durchs Feuer“ hat sie sich einen festen Platz in der Schlagerwelt erobert. Ihre italienischen Wurzeln verleihen ihren Auftritten eine besondere Note.

Nadin Meypo gilt mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Ihr Schlageralbum ist in den deutschen Charts auf Platz 5 eingestiegen, hat sich bundesweit bei Hitparaden platziert und war gerade mit Semino Rossi auf ausverkaufter Tournee. Bereits im vergangenen Jahr hat sie mit ihrer temperamentvollen Moderation das Publikum überzeugt.

Novum für Publikum

Bianca App ist in der Volksmusik- und Schlagerbranche bekannt, da sie früher Frontsängerin bei der Volksmusikgruppe „Die Schäfer“ war. Dabei hat sie sämtliche Preise, unter anderem die Goldene Stimmgabel, erhalten. Bei der Klingenden Bergweihnacht erleben die Gäste ein Novum: Seit der Auflösung der Schäfer ist dies ihr erster Auftritt.

Die Geschwister Niederbacher aus Südtirol stehen für musikalische Vielfalt und Harmonie. Mit ihrer Mischung aus traditionellen und modernen Klängen bringen sie frischen Wind in die Volksmusikszene und begeistern ihr Publikum mit energiegeladenen Auftritten. Sie haben beim Grand Prix der Volksmusik den zweiten Platz belegt und sind seither ein fester Bestandteil der Volksmusiklandschaft.

Info

Tickets gibt es online unter www.schlagershop24.com, im RHEINPFALZ-Verlag, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Hotline 07223 9534466.