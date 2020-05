Nach der coronabedingten Schließung sind Camping- und Wohnmobilplätze wieder geöffnet. Das nutzen viele Reiselustige. Die vergangenen Tage hätten den Wohnmobilstellplatz an der Markwardanlage an die Belastungsgrenze gebracht, berichtet die Stadtspitze von Annweiler. Deswegen habe sie sich kurzerhand entschlossen, einen alternativen Stellplatzbereich auf dem Parkplatz am Trifelsbad einzurichten. Die öffentlichen Toiletten sind weiterhin geschlossen. Deswegen darf der Platz nur genutzt werden, wenn das Wohnmobil eigene Sanitäranlagen hat.