Ein Mann aus der Stadt Landau ist nach einer Corona-Infektion verstorben. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Damit sind in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße seit Beginn der Pandemie 255 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie die Behörden weiter mitteilen, gibt es in der Südpfalz 316 neue Infektionen – 231 davon im Kreis Germersheim, 55 im Kreis SÜW und 30 in Landau. Die Inzidenzwerte liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 411 im Kreis Germersheim, 470 im Kreis SÜW und 608 in Landau.