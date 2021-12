Über das Weihnachtsfest gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. Wie das Gesundheitsamt in Landau mitteilt, ist ein mit Sars-CoV2 infizierter hochbetagter Mann aus der Stadt Landau verstorben. Die Gesundheitsämter berichten von 229 Neuinfektionen – 127 im Kreis Germersheim, 65 im Kreis Südliche Weinstraße und 37 in der Stadt Landau. Die Inzidenzwerte liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 285,3 im Kreis Germersheim, 177,8 im Kreis SÜW und 160,7 in Landau.