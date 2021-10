Das Landauer Gesundheitsamt meldet einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Verstorbene aus der Stadt Landau war über 60 Jahre alt und nicht geimpft. Es lagen Vorerkrankungen vor. Zudem melden die Gesundheitsämter in der Südpfalz 67 neue Corona-Infektionen – 32 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 35 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 55,7 in Landau, 71,3 im Kreis SÜW und 81,4 im Kreis Germersheim. Die Südpfälzer Kommunen bleiben in der niedrigsten Warnstufe.