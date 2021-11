Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist ein neuer Todesfall zu verzeichnen. Ein Landauer aus der Altersgruppe über 80 Jahren ist verstorben. Impfstatus oder Vorerkrankungen seien nicht bekannt, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit.

Die Gesundheitsämter melden 231 neue Corona-Infektionen – 111 im Kreis Germersheim, 73 im Kreis SÜW und 47 in der Stadt Landau. Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis SÜW und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.

Laut Landesuntersuchungsamt liegen die Inzidenzwerte bei 340,6 (Vortag: 308,4) in der Stadt Landau, 351,1 (354,7) im Kreis SÜW und 455,7 (424,7) im Kreis Germersheim.