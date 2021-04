Zusammen arbeiten – in vielen großen Metropolen ist das Trend. Coworking sagt man dazu. Nun ist das auch in Landau möglich. „Wir bieten das, was der digitale Mensch von heute will. Kommen, setzen, arbeiten“, sagt Ralf Jakubczyk-Perret, Geschäftsführer des Software-Unternehmens CreateDiv, in dessen Räume sich der „Coworking Space“ befindet.

Bereits seit Februar stehen die Arbeitsplätze zum Beispiel Freiberuflern, Start-up-Unternehmern oder reisenden Geschäftsleuten, die in ihrem Hotelzimmer nicht richtig arbeiten können, zur Verfügung. Die Räume bieten sich auch an für Firmen, die Platzmangel haben und Mitarbeiter „auslagern“ möchten. Der neue „Coworking Space“ befindet sich im Erdgeschoss von Jakubczyk-Perrets Software-Unternehmen in der Klaus-von-Klitzing-Straße 3. Ein Arbeitsplatz zum Beispiel im Großraumbüro kostet für einen Tag 35 Euro, für eine Woche 125 Euro, für einen Monat 250 Euro.

Als im Februar die ersten Plätze angemietet wurden, legte Corona alles lahm. „Wir haben uns bis zum August mit der Vermarktung zurückgehalten, weil wir nicht wussten, wie die Leute das in diesen Zeiten annehmen werden“, sagt Jakubczyk-Perret. Erst dann begann das Bewerben. Der Software-Unternehmer kam erstmals bei dem Workshop „Braucht die Provinz Coworking?“ in Landau mit der Materie in Berührung. Auch wenn er die Frage dort noch nicht beantworten konnte, war er begeistert vom Konzept. Für sein bereits seit über 15 Jahren bestehendes Unternehmen sieht er durch das Ein- und Ausgehen verschiedener Fachleute zudem die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen.

„Vor Kurzem hatten wir ein Gespräch mit einem Landauer Start-up-Unternehmen, welches auf der Suche nach mietbaren Büroräumen ist. Das Unternehmen ist im Marketing-Bereich tätig, ihnen fehlt jedoch das technische Know-how – da können wir uns perfekt ergänzen“, so der Geschäftsführer.

Für die Entwicklung des Technologiestandorts Landau mit einer Uni sei das Coworking-Angebot wichtig, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch.

Internet

www.coworking-landau.com