Damit die Leute nicht im Regen stehen bis der Bus kommt, stockt die Stadt Landau die Zahl ihrer Wartehäuschen an Bushaltestellen auf 30 auf. Die ersten acht Unterstellmöglichkeiten werden in diesen Tagen gestellt; der Rest soll in den kommenden eineinhalb Jahren folgen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die neuen Wartehäuschen sind aus Metall und Glas, haben Sitzgelegenheiten und Mülleimer. Sie kosten insgesamt rund 220.000 Euro. Das Land Rheinland-Pfalz trägt 85 Prozent der Kosten. Der erste Schwung Häuschen steht an Bushaltestellen etwa in der Hindenburgstraße am Zoo und in der Industriestraße am Gloria-Kulturpalast. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann erläutert, dass die Stadt einem Wunsch entspricht, der oft von den Nutzern des Öffentlichen Personennahverkehrs an die Verwaltung herangetreten werde. Für ihn sind neuen Wartehäuschen ein Baustein, um Busfahren in Landau weiter attraktiv zu machen. „Mit dem Deutschlandticket in der Tasche und den guten Verbindungen im Landau-Takt gibt es viele Gründe, um in diesem Jahr auf den Bus umzusteigen. Probiert’s doch einfach mal aus!“ Wenn alle montiert sind, ist etwa jede zweite Haltestelle in Landau mit einem Wartehäuschen ausgestattet.