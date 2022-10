Auch die Landauer Tafel und die Terrine warnen vor falschen Spendensammlungen. Ihr sei in den letzten Tagen von einer Frau berichtet worden, die im Namen der Tafel und der Suppenküche in der Innenstadt Spenden sammele, schreibt Tafel-Vorsitzende Kerstin Baudisch in einer Mitteilung. „Wir sammeln auf keinen Fall auf diese Art Spenden (die Terrine auch nicht)“, betont sie.

Bereits am Freitag hatte Yvonne Peter-Köllmer vom Verein Leben und Kultur vor falschen Spendensammlern gewarnt, die vorgäben, im Namen des Hauses am Westbahnhof Geld für Künstler zu sammeln.