Die Praxis Joachim Wilhelmi in Herxheim bietet am Dienstag, 11. Januar, Impftermine für Corona-Schutzimpfungen in der Festhalle in Herxheim an. Die Aktion ist im kleinen Saal. Verimpft wird der Stoff Moderna. Termine können jederzeit unter Telefon 0157 39119722 vereinbart werden.

Nachdem der erste Kinderimpftag im Impfzentrum des Hotels Krone in Hayna vor dem Jahreswechsel ausfiel, weil kein Impfstoff geliefert worden war, soll dieser am Sonntag, 9. Januar, 10 bis 18 Uhr, auf dem Gelände des Hotels in der Hauptstraße nachgeholt werden. Geimpft werden die Altersgruppen zwischen 5 und 11 sowie von 12 bis 18 Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich im Internet unter www.hotelkrone.de. Dort gibt es auch weitere Infos zu der Aktion.

Kurze Wartezeiten

Der Impfbus des Landes steht am Dienstag, 11. Januar, von 9 bis 17 Uhr in Insheim in der Kettelerstraße 31 und am Donnerstag, 13. Januar, von 9 bis 17 Uhr in der Schlosshalle in Bad Bergzabern, Königstraße 61.

Jederzeit können auch Impftermine für die Kommunale Impfstelle LD/SÜW, Albert-Einstein-Straße 29, in Landau vereinbart werden. Das ist über die Hotline des Landes unter Telefon 0800 5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de möglich. Die Wartezeit für Termine betrage aktuell meist nur wenige Tage, ergänzen die Impfkoordinatoren von Stadt und Kreis, Stefan Krauch und Bastian Dietrich.