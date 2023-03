Insekten brauchen Nahrung und Plätze, an denen sie ihre Eier ablegen können. Schon seit einigen Jahren legen die Herxheimer Landwirte und Winzer auf ihren Feldern und Weinbergen Blühflächen an, die vielen Insekten und Vögeln eine Lebensgrundlage bieten. Jetzt haben die Mitglieder des Bauernvereins an ausgewählten Stellen auch Nisthilfen angebracht.Insgesamt sechs Insektenhotels wurden aus der Werkstatt der Lebenshilfe Bad Dürkheim und vom Herxheimer Imker Thomas Hans aufgestellt, zwei große und vier kleine, teilt der Bauernverein Herxheim mit. Sie wurden in der Nähe von Blühflächen, Bäumen, Sträuchern, Gräben oder Tümpeln aufgestellt. Denn Wildbienen und Co. können keine weiten Strecken zurücklegen, sie brauchen die räumliche Nähe zwischen Nahrungs- und Nistplatz, teilt der Verein weiter mit.

Finanziert wurden die Insektenhotels unter anderem aus dem Preisgeld des bundesweiten Wettbewerbs „Insektenfreund“ einer landwirtschaftlichen Fachzeitschrift, den der Bauernverein Herxheim 2019 gewonnen hatte. Auf der Grünen Woche 2020 konnten Vertreter des Bauernvereins Herxheim den Preis für ein „ganzheitliches Blühstreifenkonzept mit eigener Saatgutmischung und breiter Öffentlichkeitsarbeit und Förderung der Biodiversität“ entgegennehmen.

Landwirte und Winzer aus Herxheim engagieren sich bereits seit vielen Jahren für den Schutz von Insekten, Amphibien und Vögeln. Auch im vergangenen Jahr wurden insgesamt 74 Hektar ein- und mehrjährige Blühflächen auf den Feldern rund um Herxheim sowie 150 Lerchenfenster angelegt. Die Lerchenfenster zeigten nun erste Erfolge und die Feldlerchenpopulation nimmt von Jahr zu Jahr zu, teilt der Herxheimer Bauernverein mit.