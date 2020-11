Sieben Demonstrationen sind für Samstag in der Landauer Innenstadt angemeldet – am Freitag folgte Nummer acht. Umweltaktivisten wollen von 13 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz eine Kundgebung gegen die Räumung des Dannenröder Forst in Hessen abhalten. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Angemeldet sind 15 Personen. Für denselben Tag sind bereits mehrere Kundgebungen gegen die Maskenpflicht angemeldet. Durch den Dannenröder Forst soll künftig die A 49 zwischen Gießen und Kassel verlaufen. Im Wald protestieren Umweltschützer gegen den geplanten Bau. Im Zuge einer Räumung ist am Donnerstag unter anderem die Umweltaktivistin und Kapitänin Carola Rackete festgenommen worden.