Die Reha Med GmbH kündigt eine weitere Impfaktion für das kommende Wochenende in der Herxheimer Festhalle an. Geimpft wird am Freitag von 15.30 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Angeboten Impfungen auch für Kinder ab zwölf Jahren. Anmeldung über Internetadresse impfen.reha-herxheim.de.