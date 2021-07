Der Landauer Verein Aktion Hilfe in Not, der Corona-bedingt in diesem Jahr keine Hans-Rosenthal-Gala ausrichtet, schließt sich dem Spendenaufruf „Katastrophenhilfe Hochwasser“ der Landräte Dietmar Seefeld und Fritz Brechtel sowie von Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Bernd Jung von der Sparkasse Südpfalz an. Der Verein spendet dafür 10.000 Euro.

Mit Sachspenden haben andere Südpfälzer geholfen. „Ein unglaublich ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns, und im Nachhinein frage ich mich wie wir das eigentlich alles schaffen konnten“, unterstricht Daniel Grimm, der Initiator der Facebook-Seite „Miteinander füreinander – Soziale Südpfalz“. Nach Mitteilung von Rolf H. Epple habe die Gruppe der Facebook-Seite mit über 2200 Mitgliedern gezeigt, was sie in kürzester Zeit leisten kann. Drei mit Sachspenden beladene Lkw fuhren in ein Zwischenlager der Hochwasserhilfe im nördlichen Rheinland-Pfalz nach Kerzenheim. Am Sonntagmorgen hat sich die Kolonne mit der Freiwilligen Feuerwehr Kerzenheim auf den Weg nach Trier gemacht, wo ein Notlager errichtet wurde. Die Gruppe sammelt nun über die Rolf-Epple-Stiftung unter dem Stichwort „Flutkatastrophe Rheinland-Pfalz“ auch Geld. Daniel Grimm und Rolf Epple werden am Freitag zur Eröffnung des Weinerlebnisses Südliche Weinstraße in Landau einen Scheck in Höhe von 500 Euro an Landrat Dietmar Seefeld für die Direkthilfe der Betroffenen im Ahrtal übergeben.

Spendenkonto



Wer Geld für die Flutopfer spenden möchte, kann das unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“. Konto: Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66. Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße.