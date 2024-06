Der Bund stellt weitere Mittel in Höhe von rund sieben Millionen Euro bereit, damit der Breitbandausbau im Landkreis Südliche Weinstraße weiter vorangetrieben werden kann. Es handelt sich dabei um einen geförderten Ausbau, der erst durch Fördermittel ermöglicht wird in Gegenden und Bereichen, in denen Telekommunikationsanbieter nicht aus Eigenantrieb tätig werden würden. Damit soll gewährleistet werden, dass niemand in Sachen Internet aufgrund einer veralteten Technik und zu langsamen Datenübertragung als unterversorgt gilt. In der Branche wird von weißen und grauen Flecken gesprochen, die beseitigt werden sollen. Über die jüngste Bundesförderung im Landkreis SÜW informierten die südpfälzischen Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU) und Tobias Lindner (Grüne) jeweils in einer Presserklärung. Profitieren sollen neben zwei Gewerbegebieten in Edenkoben und Herxheim auch rund 250 Adressen in den verschiedenen Gemeinden des Landkreises SÜW. Laut Kreissprecherin Jennifer Back handelt es sich bei der jüngsten Zuwendung im Gelder für ein neues Förderprojekt, in dem mehrheitlich Randlagen und „sozioökonomische Schwerpunkte“, zum Beispiel Sportheime und Hütten mit Gastronomiebetrieb) mit Glasfaser versorgt werden. Welche das sind, kann die Verwaltung nicht sagen. Auch weil noch auf die Förderzusage des Landes gewartet wird, um die Arbeiten angehen zu können. 60 Prozent der Kosten übernimmt der Bund, 30 Prozent das Land, den Rest trägt der Landkreis.