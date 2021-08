Gemeinsam mit dem Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau vergibt die Sparkasse Südpfalz jetzt weitere 3000 Luca-Schlüsselanhänger. Neben Abstand, Hygiene und steigenden Impfquoten ist die Kontaktnachverfolgung weiterhin einer der wesentlichen Bestandteile im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das System Luca, das an das örtliche Gesundheitsamt angebunden ist, bietet dabei eine digitale Lösung. Südpfälzer, die kein Smartphone besitzen und sich deshalb nicht über die Luca-App registrieren können, haben mit dem Luca-Schlüsselanhänger mit QR-Code eine Alternative zur Verfügung. Die Anhänger sind in vielen Geschäftsstellen der Sparkasse sowie in den Tourismusbüros erhältlich. Die Sparkasse Südpfalz trägt die Kosten für die Schlüsselanhänger.