Was waren das für ellenlange Debatten kurz vor dem WM-Start: Deutschland sollte das Turnier in Katar boykottieren, rief eine Fraktion. Die Mannschaft muss ein Zeichen für Vielfalt und Menschenrechte setzen, forderte eine andere. Der Streit um die Kapitänsbinde von Manuel Neuer wuchs sich gar zum Skandal aus. Zwischenzeitlich schien in Vergessenheit zu geraten, wieso die DFB-Elf eigentlich in die Wüste geflogen ist: zum Fußballspielen. Das hat sie mittlerweile auch gemacht, leider ohne Erfolg – vorerst. Aufgeben und Koffer packen ist deswegen aber keine Option. Fußball-Deutschland sollte den Optimismus nicht verlieren. Ja, es wird schwer morgen gegen die Spanier. Nein, es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Für die Spieler und auch die Anhänger daheim gilt einmal mehr die Oliver-Kahn-Parole: „Weiter, immer weiter!“