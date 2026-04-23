Nach dem innerhalb weniger Jahre zwei bekannte Restaurants in Arzheim geschlossen wurden, gibt es nun wieder eine Gastronomie: den Hof 107. Das Konzept ist besonders.

Während die Kinder auf dem Hof der Arzheimer Grundschule herumtollen, sitzen in einem Hof schräg gegenüber Annette und Oliver Neu. Vor über 20 Jahren hat das Ehepaar das 1734 erbaute Anwesen gekauft. Die Neus sind seit vielen Jahren Gastronomen, lernten sich einst bei der Ausbildung in einem Hotel in Bad Herrenalb kennen. Er wurde Koch, sie Hotelfachfrau. Nun wollen sie in ihrem Hof in der Arzheimer Hauptstraße neue Wege gehen.

Hof 107 – die Zahl entspricht der Hausnummer – heißt ihr kürzlich eröffnetes Lokal. Das Konzept ist besonders, denn getrunken und gegessen wird nur draußen. Aber keine Angst: Man wird weder nass noch muss man frieren. Einen Teil des Hofs haben die Neus überdachen lassen, bei kühleren Temperaturen sollen Wärmestrahler für eine angenehme Situation sorgen. „Die Überdachung soll mit Reben zuwachsen, für eine natürliche Beschattung im Sommer“, sagt Annette Neu.

Kleine Karte mit regionalen und saisonalen Speisen

Wie kamen sie auf die Idee, im Hof ihres Wohnhauses eine Art Weinstube im Freien zu eröffnen? „Wir saßen an einem Abend in unserem Hof mit einem Glas Wein und dachten, wir haben es so schön hier“, sagt Oliver Neu. Dann reifte die Idee, dort ein gastronomisches Angebot zu machen. Dafür wurde der Hof umgestaltet. Unter anderem wurde der Boden herausgerissen, Pflastersteine wurden verlegt.

Sechs Tische stehen nun insgesamt 20 Gästen zur Verfügung, geöffnet ist bis auf Dienstag und Mittwoch täglich. Oliver Neu setzt auf eine kleine Karte mit regionalen und saisonalen Speisen, wie er sagt. Derzeit gibt es beispielsweise einen Spargelsalat mit gehacktem Ei oder Saumagenmomos, also mit Saumagen gefüllte Teigtaschen.

Eltern führten lange den Leinsweiler Hof

„Die Speisen kosten zwischen 10 und 30 Euro. Wir wollen ein Hof für jedermann sein. Bei uns kann man auch einfach nur ein gutes Glas Wein trinken und einen Flammkuchen essen. Wir sind kein Sternerestaurant“, sagt Annette Neu. Sie empfehle nur, wegen des begrenzten Platzes zu reservieren. Nachdem die Weinstube Hahn und die Friesenstube in Arzheim geschlossen wurden, sei der Hof 107 auch das einzige gastronomische Angebot im Ort. „Der Zuspruch von den Arzheimern ist groß. Das freut uns.“

Oliver Neu kommt aus einer bekannten südpfälzischen Gastro-Familie. Seine Eltern, Arnold und Waltraud Neu, führten über viele Jahrzehnte den Leinsweiler Hof, bis dieser 2022 verkauft wurde. Oliver Neu war für den Übergang noch eine Weile dort Betriebsleiter, ehe er und seine Frau einen neuen Weg gehen wollten. Der ist nun vorgezeichnet: mit ihrem Hof in der Arzheimer Hauptstraße.