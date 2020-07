Wegen Kabelverlegearbeiten wird vom 31. Juli bis zum 14. August die Weinstraße in Leinsweiler im Bereich zwischen der Einmündung Trifelsstraße und dem nördlichen Ortsausgang für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Deshalb wird es auch Einschränkungen im Busverkehr geben, wie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) informiert. Betroffen sind die Linien 520 und 530, die jeweils von Landau nach Ranschbach führen. Wegen der Umleitungen können die Busse nicht in Leinsweiler halten, zudem fährt nur die Linie 520 bis nach Ranschbach. Für die Dauer der Sperrung wird es einen Baustellenfahrplan auf den Linien 520 und 530 geben. Die geänderten Fahrzeiten gibt es online unter www.vrn.de, in der myVRN-App oder als Aushangfahrplan an den Haltestellen.