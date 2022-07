Die Weinstraße in Pleisweiler-Oberhofen wird ab Montag, 25. Juli, für mehrere Wochen gesperrt. Das hat die Verbandsgemeinde-Verwaltung Bad Bergzabern als zuständige Straßenverkehrsbehörde angekündigt. Hintergrund der Maßnahme ist die Glasfaserverlegung, die voraussichtlich bis 2. September im Ort dauern wird. Die Sperrung geht von der Einmündung Schäfergasse/Schlossstraße bis zur Einfahrt zum Sportplatz. Der Verkehr wird über die B48 umgeleitet. Die Bushaltestellen werden in dieser Zeit regulär angefahren. Hierzu wird die Einbahnstraßenregelung in der Schäfergasse für den Linienverkehr aufgehoben. Die Anwohner in dem betreffenden Bereich der Weinstraße können über die Bauphase ihre Anwesen nicht mehr jederzeit uneingeschränkt mit dem Fahrzeug erreichen. Einzelheiten sind mit der Baufirma vor Ort zu besprechen.