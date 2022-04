Die Landesstraße zwischen Albersweiler und Frankweiler wird ab Mittwoch für eine Woche halbseitig gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Hintergrund der Maßnahme sind Arbeiten, die am östlichen Ortseingang von Albersweiler zur Beseitigung von Schadstellen auf der Fahrbahn nötig sind. Der Verkehr wird in der Weinstraße durch eine Ampel geregelt. Die Arbeiten sollen bis Gründonnerstag beendet sein.