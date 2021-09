Am Freitag, 1. Oktober, wird von 7 bis 14 Uhr in Rhodt die Weinstraße auf Höhe der Hausnummer 71 voll gesperrt. Dies teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung Edenkoben mit. Grund der Sperrung sind Kranarbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung eines Hauses. Der Verkehr wird über den Straßburger Weg und die Edesheimer Straße umgeleitet, so die VG.