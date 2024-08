Das Weingut Hannes Bergdoll in Wollmesheim lädt zum zweiten Mal zu einem Soupe-Weinsalon ein – am Sonntag,18. August, von 11 bis 17 Uhr. An die Veranstaltung, die nur mit einem entsprechenden Ticket besucht werden kann, schließt sich bei freiem Eintritt bis 22 Uhr eine After-Show-Party an, teilt das Weingut mit. Der Name Soupe nehme Bezug auf die unfiltrierten Weine, die mit möglichst wenig Einfluss handwerklich erzeugt werden. Soupe (als trübe Suppe) sei hier natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Der Salon biete eine große Bandbreite handwerklich erzeugter Weine, die Profis und Wein-Interessierte gleichermaßen ansprechen sollen.

Am Samstag, 17. August, 17 bis 24 Uhr, ist der Eintritt frei. Die Bar hat „besondere Einhörner“ im Angebot. Don Gino heizt an beiden Tagen den Holzkohlegrill für „crunchy Pizzen“ an. Für Musik sorgen Tenisa (Future Sensations Stuttgart) und Bubblejuice 3000 (Berlin).

Info

Tickets und weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter der Adresse www.soupe.family im Internet.