Eine RHEINPFALZ-Sommeraktion am Freitag, 23. August, rückt Weine aus der Pfalz und Südtirol in den Fokus. Die Pfalz und Südtirol haben viele Gemeinsamkeiten. Beide Regionen sind beliebte touristische Ziele mit weltoffenen Menschen als Gastgebern. Man liebt gutes Essen, und es gibt hier wie dort hervorragende Weine. Auf das, was vor allem die Winzer zu bieten haben, darauf wollen wir bei unserer Sommeraktion am Freitag, 23. August, 18 Uhr, auch den Fokus richten.

Matthias F. Mangold, ein ausgewiesener Weinkenner, zudem Chefredakteur des Vinum Weinguide, wird in seinem Domizil in Venningen einer Gruppe von 15 Leserinnen und Lesern sehr typische Gewächse aus beiden Anbaugebieten vorstellen und dabei auch erläutern, wo Unterschiede und natürlich auch Gemeinsamkeiten zu finden sind. Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Vernatsch, Lagrein, Blauburgunder – der Exkurs in zwölf Weinen verspricht jede Menge Hintergrundinformationen. Hat doch Gastgeber Mangold natürlich jedes einzelne der Weingüter des Abends besucht. Um es spannender zu machen, werden die Weine verdeckt verkostet. Die Probe endet voraussichtlich gegen 20.30 Uhr.

Info

Wer Interesse für diese ganz besondere Weinprobe hat, kann sich bis Mittwoch, 21. August, 10 Uhr, per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de unter dem Stichwort „Wein“ anmelden. Bitte teilen Sie uns Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer mit. Bei mehr als 15 Einsendungen entscheidet das Los. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.