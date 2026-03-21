Die Weinprobe auf dem Riesenrad zählt jedes Jahr zu den Höhepunkten des Landauer Maimarkts – auch im Frühjahr steht sie wieder auf dem Programm. Für Dienstag, 28. April, ab 18 Uhr lädt die Stadt zu einer zweistündigen Fahrt mit dem Riesenrad ein. Angeboten werden fünf Weine aus der Region sowie ein kleines Lunchpaket der PS Pfälzer Spezialitäten. Der Vorverkauf für das Event startet am Montag, 23. März. Mit von der Partie sind die Landauer Weinprinzessin Helene I. und ihre Vorgängerin Jana Altschuh. Treffpunkt ist 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn am Riesenrad der Familie Göbel.

Tickets zwischen 32 und 45 Euro sind ausschließlich mit vorheriger Anmeldung erhältlich bei der Tourist-Information unter Telefon 06341 138310 oder per E-Mail an visit@landau.de oder vor Ort im Tourismus-Büro im Rathaus. erworben werden. Der Landauer Maimarkt startet am Samstag, 25. April, auf dem alten Messplatz.