Die neue Landauer Weinprinzessin heißt Nina Kaufmann. Die 22-Jährige beerbt Manuela Konz alias Manuela I. in diesem Amt. Kaufmann studiert in Karlsruhe Kommunikations- und Medienmanagement und stammt aus der Landauer Innenstadt. Kaufmann wurde am Samstag von der neuen Pfälzischen Weinkönigin Saskia Teucke zu Nina I. gekrönt.