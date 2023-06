Die Interessengemeinschaft „Weinpanorama“ Heuchelheim-Klingen lädt am Samstag und Sonntag, 17. und 18 Juni, zur gleichnamigen Veranstaltung am Herrenpfad oberhalb der Ortsgemeinde rund um die Grillhütte ein. Zahlreiche Winzer präsentieren ihre edlen Tropfen. Dazu gibt es einen Panorama-Blick über das Weinland, jede Menge kulinarische Köstlichkeiten und Live-Musik. Los geht es am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag bereits ab 11 Uhr.