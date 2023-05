Am Wochenende startet das Weyherer Weinpanorama, am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Weinpanoramapässe und Programme gibt es am Glockenbrunnen, hier wird die Veranstaltung am Samstag um 11 Uhr von der Weyherer Weinprinzessin Johanna I. eröffnet. Es spielt die Kolpingkapelle unter Leitung von Walter Bachmann, und die Winzer laden zu einem Glas Secco ein. Veranstaltet wird das Weyherer Weinpanorama vom Fremdenverkehrsverein Weyher. Die Ausschankstellen sind im Bereich der Michelskapelle und im Steinbühl aufgebaut. Zur Verkostung werden überwiegend die neuen Weißweine aus dem Jahrgang 2022 angeboten.

Info



Mehr Infos unter www.weyher.de.