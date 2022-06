Die zum Teil drückende Hitze konnte das Weinerlebnis Landau-Südliche Weinstraße am Freitag und Samstag nicht trüben. Die Veranstaltungsgesellschaft verkaufte sogar etwas mehr Karten als im Vorjahr.

Geschäftsführer Bernd Wichmann zeigte sich am Montag mehr als zufrieden mit der Resonanz auf die zweitägige Weinmesse in der Landauer Innenstadt. Knapp 2000 Karten konnten er und sein Team ausgeben. 91 Winzer und einige Kollegen von der Ahr kredenzten die Früchte ihrer Arbeit in Weinberg und Keller.

Der Aufwand für eine solche Messe ist enorm hoch. Die Winzer müssen ihren Stand bestücken, Kühlgeräte installieren und Personal stellen. Deshalb war es laut Wichmann auch nicht möglich, die Verkostung ob der Hitze kurzfristig auf 23 Uhr auszudehnen.

Eine Gratwanderung

Unter den Besuchern waren auffällig viele junge Leute, wie Beobachter berichteten. Mit sinkenden Temperaturen in den Abendstunden stieg die Anzahl der Gäste. Am Samstag, der mit extremer Hitze aufwartete, waren die Reihen etwas lichter. Wie immer bei solchen Gelegenheiten, waren die Reaktionen auf die Neuheiten dieses Weinerlebnisses unterschiedlich. So hätten die einen im Hof von Landesforsten im Westring gerne Platz genommen, um auszuspannen, andere vermissten Aufenthaltsqualität wie Musik oder eine ansprechendere Gestaltung.

Veranstalter Wichmann verweist auf den Charakter des Weinerlebnisses als Weinmesse. „Es ist eine Gratwanderung.“ Er möchte der Gastronomie in der Stadt keine Konkurrenz machen, stellt deshalb auch nur Bänke und Stehtische auf. Der Standort im Hof der VG-Verwaltung Landau-Land, der ohnehin idyllisch ist, bestach diesmal noch durch Livemusik, die viel Zuspruch bekam.

Imbiss in Langstraße

Erstmals bespielt wurde in diesem Jahr die Langstraße. Weil Besucher im vergangenen Jahr hungrig von Verkostung zu Verkostung gezogen waren, wurden ihnen diesmal Kleinigkeiten zur Stärkung geboten. Auch hier herrschte erst am Abend reges Treiben, wie Wichmann berichtete. Er will mit den Winzern erörtern, wie sich das Fest weiterentwickeln soll. Dazu zählt auch die Frage, ob andere Anbaugebiete auf Dauer eine Plattform beim Landauer Weinerlebnis erhalten sollen. Denn da haben die Winzer, die 550 Euro Miete pro Stand zahlen, und die Gesellschafter ein Wörtchen mitzureden.