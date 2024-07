Das Landauer Stadtdorf Mörzheim lädt für Freitag bis Sonntag zur Weinkerwe am neuen Dorfgemeinschaftshaus.

Im Schulhof des neuen Dorfgemeinschaftshauses an der Alten Schule haben sich der Kultur- und Förderverein, die Landfrauen und der Chor Feinklang zusammengefunden und bieten Programm. So gibt es Livemusik mit Michael Jochum, „FunKoch“, Franz Müller sowie „Herbert Lang und Freunde“. Am Sonntag lädt der Zauberer Ted Louis (Peter Karl) im Zuge des Familiennachmittags zu einer „Magic Comedy Show“ ins Dorfgemeinschaftshaus. Nach einem Bummel über den Straßenflohmarkt warten im Schulhof Kaffee und Kuchen auf die Gäste. An allen Tagen gibt es ein Kinderkarusell und einen Gutselstand im Kirchweg. Besonderes Highlight ist laut Stadtverwaltung auch in diesem Jahr der Mundart-Gottesdienst im Weingut Wambsganß am Kerwesonntag um 10.30 Uhr. Ab 11 Uhr lädt der beliebte Hofflohmarkt zum Schlendern durch den Ort ein.