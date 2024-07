Nußdorf ist das nächste Landauer Stadtdorf, das seine Weinkerwe feiert – und zwar von 1. bis 6. August. Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, 2. August, um 18 Uhr, im Schulhof mit einem Fassanstich durch Bürgermeister Lukas Hartmann, Ortsvorsteher Thorsten Sögding und der Landauer Weinprinzessin Jasmin II. Am Donnerstag, 1. August, laden einige Locations zum Pre-Opening ein. Gefeiert wird am Feuerwehrhaus, im Kerwehof der Landjugend in der Kirchstraße 44, im historischen Schulhof mit dem Turnverein 1913 Nußdorf, im Hof des Bauernkriegshauses bei Tante Emmas Sommer Chillout, im Garten der Villa Hochdörffer, im Weingut Münch, im Weingut Sauer und im Weingut Martinshof. In den verschiedenen Höfen und Stationen erwartet die Gäste viel Live-Musik. Am Samstag gibt es zwischen 13 und 18 Uhr einen Dorfflohmarkt. Am Kerwesonntag findet um 10:30 Uhr im Garten der Villa Hochdörffer ein Gottesdienst statt und das THW bittet die kleinen Kerwegäste zum Kistenstapeln.