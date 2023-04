Das Bioland-Weingut Stefan Kuntz in Mörzheim lädt aufgrund der guten Resonanz im Vorjahr zu seinem zweiten Alpaka-Schur-Fest ein. Das Weingut ist auch Schulbauernhof, der Schulklassen seine Wirtschaftsweise nahebringen will. Beim Fest werden neben Hund und Katze auch Bienen, Hühner, Schafe und eben Alpakas zu sehen sein. Der Familienbetrieb erzeugt mit drei Generationen und bereits seit 35 Jahren Wein, Saft und Sekt nach ökologischen Kriterien. Das Weingut hat sich Gäste eingeladen. Dazu gehören Töpfereien, Korbflechter, Ölhersteller, Imker, Eishersteller, Wollverarbeiter, Spinnerinnen, Fotokünstler, Sandwich-Kreierer, Flammkuchenhersteller, Burgerbrater, Gemüseproduzenten, Quevriweinmacher und Filzer; es gibt Traktorrundfahrten, Hütehund-Vorführungen, ein Heuhaufen-Hüpfen, die Alpakaschur, ein Konzert der Didgeridoospieler von „Die Pfalzdidgers“ und am Abend ein Rockkonzert von Jay’n’Hay, außerdem Info- und Aktionsstände der Zooschule Landau, des Nabu, des Storchenzentrums Bornheim, der Pollichia und des Biosphärenreservates Pfälzerwald. Gefeiert wird am Pfingstsonntag, 28. Mai, ab 11 Uhr bis in den Abend.