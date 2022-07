In Gleisweiler wird wieder der Gleisweiler Sommer gefeiert. Am Samstagabend spielt die Band Good Times. Auf dem Heiner-Geißler-Platz steht ein Karussell, in der Kirchstraße sind am Sonntagnachmittag Veranstaltungen für Kinder vorgesehen. An diversen Standorten im Dorf werden Flohmarktartikel, Kunsthandwerk und Schmuck zum Verkauf angeboten. Im Garten des Zehthofes wird am Sonntag ab 16 Uhr Thomas Dörsching mit Band für angenehme Atmosphäre sorgen. Darüber hinaus wirken an den Festtagen unter anderen die Feuerwehr und Weingüter mit.