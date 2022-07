Die Roschbacher feiern von Freitag bis Montag ihr Weinfest. Los geht es am Freitag ab 19 Uhr, wenn die Festtage durch die neue Weinprinzessin Melina I. und den Kuckucksmusikanten auf dem Platz unter der Platane im Ortskern eröffnet werden. Auch an den darauffolgenden Tagen wird an verschiedenen Standorten im Dorf gefeiert, für Livemusik ist gesorgt. Am Sonntag kann zudem im Dorfgemeinschaftshaus die Ausstellung anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Verbandsgemeinde Edenkoben besucht werden. Am Montag um 19 Uhr wird das Ende des Wettbewerbs Stadtradeln gefeiert. Dann werden die Sieger geehrt.