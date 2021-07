Corona verhagelt den Machern der Weintage Südliche Weinstraße in Landau schon zum zweiten Mal die Tour. Doch die Fans dieses Formats müssen nicht dürsten, denn statt der 33. Weintage gibt es das erste Weinerlebnis Landau-Südliche Weinstraße.

Ein Gedränge der Weinfreunde in den Stuben des Frank-Loebschen Hauses in der Landauer Altstadt ist im Zeitalter einer Pandemie ganz und gar unvorstellbar. Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße als Mitveranstalter hatten gar keine Wahl, als die 33. Weintage Südliche Weinstraße erneut abzublasen. Doch die von ihnen gemeinsam mit der Sparkasse Südpfalz getragene Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße tröstet die Fans der Weintage mit einem anderen Format.

Erstmals wird das „Weinerlebnis Landau-Südliche Weinstraße“ in Landau ausgelobt. Am Freitag und Samstag, 23. und 24. Juli, schenken 78 Winzer ihre feinen Tropfen aus. Von jeweils 16 bis 22 Uhr können die Besucher an sechs Stellen in der Stadt aus rund 550 Weinen wählen – und mit einem Tagesticket zu 25 Euro so viel verkosten, wie sie mögen.

Zwei Gärten dabei

Geschäftsführer Bernd Wichmann verspricht „sechs sehr tolle Locations“. Im Rücken des Riesenrads auf dem Rathausplatz präsentieren Winzer in Zelten ihre Weine. Am Untertorplatz gibt es Kostproben im Deutschen Tor. Auch im Grünen können sich Gäste den Rebensaft munden lassen: die Veranstaltungsgesellschaft baut Zelte und Stehtische im Park der ehemaligen Dienstgebäude der Polizeidirektion im Westring auf und im Park der Verbandsgemeinde Landau-Land in An 44. Weitere Anlaufstellen werden der Hof des Otto-Hahn-Gymnasiums und um die Ecke der Schulhof der Pestalozzi-Grundschule in der Langstraße sein.

Während sich also bislang das Publikum zwischen Frank-Loebschem Haus und dem Alten Kaufhaus Stock für Stock durch das Weinangebot gedrängt hat, was vor allem an heißen Frühsommertagen beschwerlich sein konnte, so spazieren die Besucher diesmal gemütlich durch die Stadt. Bernd Wichmann hofft auf einen lauen Sommerabend und darauf, dass das Weinerlebnis südländisches Flair in die Stadt zaubert. „Man kann flanieren und durchatmen.“ Höfe und Bäumen sollen illuminiert werden.

Aku mit von der Partie

Der Einzelhandel begleitet das Weinerlebnis am Freitag mit einem Abendverkauf bis 22 Uhr und am Samstag mit einem langen Shoppingtag bis 18 Uhr, wie die Aktiven Unternehmer (Aku) bereits mitgeteilt haben. In der Galerie Z werden Farbradierungen von Gerhard Hofmann und Armin Mueller-Stahl ausgestellt.

Info

Tickets gibt es zu 25 Euro und zu 35 Euro für zwei Tage, jeweils plus Vorverkaufsgebühr, unter www.events-ld-suew.de.