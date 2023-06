63 Winzerbetriebe aus Landau und dem Kreis SÜW präsentieren seit Freitag wieder am angestammten Platz in Landau, was in ihren Kellern reifte. Noch am Samstag, 16 bis 22 Uhr, haben Besucher im Frank-Loebschen Haus und im Alten Kaufhaus Gelegenheit, unter mehr als 350 Weinen und Sekten zu wählen.

Mit Landrat Dietmar Seefeldt und dem Landauer Beigeordneten Jochen Silbernagel teilten viele Winzer bereits zur Eröffnung die Freude, wieder dort die Gläser füllen zu dürfen, wo vor mehr als drei Jahrzehnten alles begann. War es doch den Winzern in den zurückliegenden beiden Jahren, in denen die Weintage unter neuer Firmierung als Weinerlebnis pandemiebedingt zu verschiedenen Stationen in der Innenstadt eingeladen hatten, angesichts der brütenden Hitze oft schwergefallen, ihre Weine gut gekühlt anzubieten. Das ist jetzt alles wieder anders, kein Problem mehr.

Nicht nur, weil die Veranstaltung wieder in geschlossenen Räumen zurückkehrte, sondern auch, weil sich in diesem Jahr ein Drittel weniger Weingüter als gewohnt angemeldet hatten. Der Begeisterung der politischen Repräsentanten für diese genussvolle Verbindung von Wein und Kunst tat das keinen Abbruch. Hatte doch Bernd Wichmann, Geschäftsführer der von Stadt, Kreis und Sparkasse Südliche Weinstraße getragenen Veranstaltungsgesellschaft, gemeinsam mit seinem Team wieder einen Rahmen geschaffen, in dem es an nichts fehlte.

Eine Sache fällt besonders auf

Damit nicht genug: Erstmals gehörte zum südpfälzischen Weintasting auch eine Party am Freitagabend im illuminierten Deutschen Tor. „Wir sind stolz, diese Veranstaltung in Landau zu wissen“, versicherte Silbernagel. Gemeinsam mit Seefeldt lobte er vor allem auch das Engagement der Galerie Z, die mit den Arbeiten von Bruno Bruni die Weinveranstaltung nur noch veredle.

Weinerlebnis ganz besonderer Art, das heißt auch diesmal, nicht nur unter einer Vielzahl von Weißweinen vergleichen zu dürfen, sondern auch eine reiche Auswahl an Rosé-Weinen kosten zu können. Auffallend: Piwis, die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, erweitern immer öfter die Angebotslisten südpfälzischer Weinbaubetriebe.