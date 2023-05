Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni, ist in der Landauer Innenstadt wieder das Weinerlebnis Landau-Südliche Weinstraße. Die RHEINPFALZ verlost 15 mal zwei Tagestickets, die entweder am Freitag oder am Samstag eingelöst werden können. Diesmal konzentriert sich die Weinmesse auf das Frank-Loebsche Haus und knüpft damit an die jahrelange Tradition der Weintage an. Corona hatte die Veranstalter gezwungen, das Format neu aufzustellen. Nachdem die Veranstaltungsgesellschaft Landau-SÜW das Weinerlebnis zwei Jahre corona-tauglich auf mehrere Stationen in der Stadt verteilt hatte, geht es nun also zurück ins historische Ambiente. Rund 60 Winzer aus der Region haben sich angemeldet. Sie schenken am Freitag von 16 bis 21 Uhr und am Samstag von 16 bis 22 Uhr aus. Einige Winzer werden erstmals alkoholfreie Weine präsentieren. Neues Element 2023 ist eine After-Wein-Party am Freitag ab 19.30 bis 23 Uhr im Deutschen Tor.

Ergänzt wird das Weinerlebnis übrigens mit einer Ausstellung der Galerie Z im Frank-Loebschen Haus. Sie zeigt Werke des italienischen Künstlers Bruno Bruni, der bekannt ist für seine figurativen Motive sowie als Zeichner, Lithograph, Maler und Plastiker. Er hat sich bereits in den 70er-Jahren international einen Namen gemacht.

Info



RHEINPFALZ-Verlosung: Interessenten können sich per Mail bis Mittwoch, 31. Mai, 18 Uhr, an redlan@rheinpfalz.de bewerben. Pro Absender gibt es nur zwei Karten.