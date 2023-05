Das dritte Weinerlebnis Landau-Südliche Weinstraße am 9. und 10. Juni in Landau kehrt zu den Wurzeln des Vorgängers zurück und wird im Frank-Loebschen Haus spielen.

Dort hatten sich die Weintage der Südlichen Weinstraße etabliert, bevor Corona die Dinge aus dem Lot brachte. Die Stadt Landau und der Kreis SÜW als Mitveranstalter mussten die 33. Weintage nach 2020 auch im Jahr darauf abblasen. Doch die von ihnen mit der Sparkasse Südpfalz getragene Veranstaltungsgesellschaft Landau-SÜW tröstete die Fans mit corona-tauglichen Weintagen, die sich über sechs Stationen in der Stadt verteilten.

Überdachter Standort

Im vergangenen Jahr kam dieses Format an seine Grenzen: Schon um Christi Himmelfahrt war es brütend heiß. Viele Winzer hatten Probleme, den Wein ausreichend zu kühlen, berichtete Bernd Wichmann am Dienstag im Pressegespräch. Der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft bekannte, er habe zwar großes Gottvertrauen, aber wenn es einen Tag regne, vergehe vielen der Spaß. Auch deshalb habe man sich in Absprache mit den Winzern für den überdachten und bewährten Standort im Frank-Loebschen Haus entschieden.

Deutlich weniger Winzer werden beim dritten Weinerlebnis dabei sein. Statt rund 90 wie bisher haben sich rund 60 Weinmacher gemeldet. Vorteil: Sie verteilen sich besser im Gebäude. Gastgeber und Gäste leiden nicht unter der früher immer wieder auch beklagten drangvolle Enge. Sie wollen diesmal auch alkoholfreie Weine ausschenken. Im vergangenen Jahr zählte der Veranstalter 2000 Besucher. Diesmal hat er eine Überraschung parat: Am Freitag steigt von 19 bis 23 Uhr eine Party im und am Deutschen Tor. Mit Musik und Speisen sowie Getränken, die bezahlt werden müssen. Das Weinerlebnis öffnet an diesem Tag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 16 bis 22 Uhr.

Info

Karten gibt es ab dem 15. Mai unter www.events-ld-suew.de. Das Tagesticket kostet 25 Euro und berechtigt zum Eintritt der Party am 9. Juni. Der einzelne Party-Eintritt kostet 12 Euro.