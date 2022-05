Am Freitag und Samstag, 17. und 18. Juni, geht das Weinerlebnis Landau Südliche Weinstraße in die zweite Runde. Bereits 2021 wurde aus den klassischen Weintagen der Südlichen Weinstraße – auch pandemiebedingt – das Weinerlebnis. Das erfolgreiche Weinevent geht nun, ganz der Tradition seines Vorgängers folgend, am Fronleichnamswochenende über die Bühne, an beiden Tagen jeweils von 16 bis 22 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Das Tagesticket kostet 25 Euro, das Zwei-Tagesticket 40 Euro. Sie sind erhältlich beim Büro für Tourismus im Landauer Rathaus, Marktstraße 50, bei der Veranstaltungsgesellschaft, Taubensuhlstraße 5, in Landau und online unter https://www.events-ld-suew.de/weinerlebnis. Beim Online-Kauf kommt eine Vorverkaufsgebühr von 88 Cent oder 1,40 Euro dazu.

Info



