Die Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße zieht eine positive Bilanz für das Weinerlebnis 2026. Das hat die Organisation auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die Weinmesse – einst bekannt unter dem Namen Weintage – fand am vergangenen Freitag und Samstag erstmals in der Landauer Festhalle statt. „Das Weinerlebnis ist in ein neues Zeitalter gestartet. Die Festhalle ist bei den Besuchern sehr gut angekommen“, so Geschäftsführer Bernd Wichmann. Der neue Veranstaltungsort biete viele Vorteile im Vergleich zum früheren Messestandort rund ums Alte Kaufhaus. Er sei übersichtlicher, barrierefrei und liege fußläufig zum Bahnhof. „Auch das Außengelände hat bei den Besuchern gepunktet“, so Wichmann.

Mit Blick auf die Besucherzahlen vermeldet die Veranstaltungsgesellschaft allerdings einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Demnach kamen an den beiden Veranstaltungstagen rund 900 Besucher in die Festhalle, um Weine und Sekte der 41 ausstellenden Winzerbetriebe aus Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße zu probieren. Dies könnte auch mit dem Schauplatzwechsel zu tun haben, da Besucher sich umgewöhnen müssten, so Wichmann. Die Winzer seien mit der neuen Veranstaltungsform jedoch sehr zufrieden gewesen, die Besucher hätten großes Interesse gezeigt. „Ob das Weinerlebnis dauerhaft in der Festhalle stattfinden wird, werden die nächsten Gespräche mit den Winzern und den Gesellschaftern zeigen.“